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UEFA’den, Rus hakem Lapochkin'e ağır ceza

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UEFA’den, Rus hakem Lapochkin'e ağır ceza
UEFA, hakkında şike suçlaması bulunan Rus hakem Sergey Lapochkin hakkındaki kararını, 10 yıl futboldan men olarak açıkladı.
Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre, Lapochkin'in ulusal ve uluslararası müsabaka yönetmesi 10 yıl yasaklandı.
Lapochkin hakkındaki inceleme, 2018 yılında Letonya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Ventspils-Bordeaux maçında, Ventspils Kulübü yetkilileriyle görüşmesi ve bunu rapor etmemesi üzerine başlatılmıştı.
Ayrıca UEFA, 2013'ten beri FIFA hakemi olarak görev yapan Lapochkin hakkında verdiği kararın, dünya çapında uygulanması için FIFA'ya çağrıda bulundu.
 
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