Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor

Sezona kötü başlayan ancak toparlanan Mormenekşe konuk ettiği alt sıralardaki takımlardan Dörtyol’u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü maçını kazanarak çıkışını sürdürdü



Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Tufan Çercioğlu, Serkan Özdenkçi, Yusufcan Dönder

Mormenekşe: Doğuhan, Aziz, Fetin, Aykut, Ahmet Can, Mehmetali(Burak), İrfan, Sami(Tugay), Rıdvan(Ertan), Cemil(Sami Yahat), Oytun(Bertu).

Dörtyol: Ahmet, Sergen, Üner, Berat(Görkem), Gürkan, Mustafa Ali, Kerem(Süleyman), Ömer(Atakan), Bilal, Ayberk, Yaşar

Goller: Dk. 35 Ahmet Can, Dk.62 Rıdvan(Mormenekşe)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 13. Haftasında orta sıralarda mücadele eden Mormenekşe konuk ettiği Dörtyol’u ilk ve 2. yarıda attığı birer golle 2 – 0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Dk.17 Mormenekşe'nin kullandığı serbest vuruşta Dörtyol ceza sahası içinde topla buluşan Oytun'un vuruşunda kaleci Ahmet topu çizgi üstünde sahip oldu. Dk. 32 Mormenekşe atağında Rıdvan'ın Dörtyol ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Oytun'un kafa vuruşunda kaleci topu uçarak kontrol altına aldı.

Dk.35 Mormenekşe'nin sağ kanattan gelişen atağında Rıdvan güzel ortasında arka direkte iyi yükselen Ahmet Can güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk.55 Mormenekşe'nin organize gelişen atağında Cemil'in ara pasıyla topla buluşan Oytun'un vuruşunda top üst direkten döndü.

Dk.58 Dörtyol atağında topla buluşan Bilal'in pasında sağdan Mormenekşe ceza sahasına giren Yaşar’ın şutunda top yandan auta gitti.

Dk.62 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında boşta kalan Rıdvan'ın altı pas üzerinde uçarak kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Dk. 70 Organize gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Görkem çalımlarla Mormenekşe ceza sahasına girdi. Görkem'in ortaya çevirdiği topla buluşan Ayberk'in şutunda kaleci Doğukan top ayaklarıyla çıkardı.

Dk.75 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Dörtyol ceza sahasına girerken topla buluşan Burak'ın ara pasında defans arkasında topla buluşan Sami Yahat'ın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda Dörtyol’un çabaları gol getirmeyince maç Mormenkşe 2 – Dörtyol 0 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla Mormenekşe üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 20 yaparken, Dörtyol ise 7 puanda kaldı.