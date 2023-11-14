Mormenekşe’de Şerifoğlu gitti, Borataş geldi

Mormenekşe’de 2 sezondur takımın başında olan teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve ekibi yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılırken, Metin Menekşeli başkanlığındaki Mormenekşe yönetimi deneyimli teknik direktör Mustafa Borataş’la anlaştı

Mormenekşe’de yeni teknik direktör bugün yapılan görüşmeler sonucunda belli oldu. Mormenekşe’de Metin Menekşeli başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktörlük için Mustafa Borataş ile anlaştı. KTFF Eğitim Biriminde antrenör eğitimlerini veren kişi olan deneyimli teknik direktör Mustafa Borataş, Mormenekşe ile ilk antrenmanına dün çıktı.

Son galibiyetini üçüncü haftada Binatlı karşısında alan Mormenekşe, beş maçta galibiyet elde edemezken iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Mormenekşe 9 puanla 11’inci sırada bulunuyor.

