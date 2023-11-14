Veteranlar Cumhuriyet Kupası’nda karşılaşacak

Batmazoğlu Futbol Masterleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde bir organizasyon yapıyor

KKTC’nin kuruluşunun 40.yılı etkinlikleri kapsamında futbol masterleri arasında bir kupa maçı oynanacak. Ülkemize daha önce yurt dışından birçok veteran futbol takımlarını getirterek önemli organizasyonlar yapan Batmazoğlu Futbol Masterleri, Cumhuriyet Bayramı kapsamında da Bodrum’dan veteran futbol takımını getirtiyor.

Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleşen kupa karşılaşmasında Batmazoğlu Futbol Masterleri ile Bodrum MilassporMasterleri başkentte karşı karşıya gelecek.

15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 40.Yılı kutlamaları içerisinde yer alacak bu karşılaşma Batmazoğlu Spor Derneği tarafından organize edilecek.

Batmazoğlu Spor Derneği Başkanı Kemal Batmazoğlu bu coşkulu etkinlik için geçmişte olduğu gibi şölen ortamı hazırlayacaklarını ve gelecek taraftar ve misafirlere yiyecek içecek ikramında bulunacaklarını söyleyerek 17 Kasım Cuma günü saat 15:30’da tüm futbol severleri Atatürk Stadı’na davet etti.

Batmazoğlu davetlerini geri çevirmeyerek ülkemize gelen ve Cumhuriyet Kupası’nı oynamayı kabul eden Bodrum MilassporMasterleri’ne de teşekkür etti ve KKTC’nin 40.yılının kutlu olmasını sözlerine ekledi.



