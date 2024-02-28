Mormenekşe’de Borataş gitti, Erdoğuş geldi

Aksa Birinci Lig’de play-out hattında bulunan Mormenekşe’de teknik direktör Mustafa Borataş ile önceki gün yollar ayrılırken, onun yerine camianın içinden olan Halil Erdoğuş ile anlaşmaya varıldı

Aksa Birinci Lig’de ikinci devrede aldığı kötü sonuçlar nedeniyle düşme hattına yaklaşan Mormenekşe’de teknik direktör Mustafa Borataş ile yollar ayrıldı.

Sıkıntılı bölgede bulunan Mormenekşe’de, Mustafa Borataş ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik adam belli oldu.

Mormenekşe’nin yeni antrenörü Halil Erdoğuş oldu. Camianın içerisinden çıkan Halil Erdoğuş’un ekibinde antrenör Hüseyin Özbaysal da yer alacak.

Halil Erdoğuş – Hüseyin Özbaysal ikilisi, dün Mormenekşe ile ilk antrenmanlarına çıktılar.

Mormenekşe, sezona Eralp Şerifoğlu ile başlamış, 8. Haftada Şerifoğlu’nun istifa etmesi sonrasında Mustafa Borataş ile anlaşmıştı.



