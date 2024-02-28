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Goller İzcan anısına atılacak

Mağusa Türk Gücü Akademisi 1. İzcan Nurluöz Anı Turnuvası yapılıyor

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Goller İzcan anısına atılacak
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Mağusa Türk Gücü Akademisi 1. İzcan Nurluöz Anı Turnuvası 3 Mart Pazar Günü yapılıyor.
HER-TÜR Elektronik & Mobilya Sponsorluğunda Mağusa Türk Gücü Akademisi 1' inci İZCAN NURLUÖZ Turnuvası 4 farklı yaş kategorisinde Canbulat Stadı'nda gerçekleşecek.
1. İzcan Nurluöz anı Turnuvası'na Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya, Cihangir, İskele Trabzon ve Yeniboğaziçi takımları katılacak.
Mağusa Türk Gücü tesislerinde yer alacak müsabakalara 2011 Grubu, 2013 Grubu, 2014 Grubu ve 2015-16 yaş grubunda müsabakalar düzenlenecek.
Adıyaman depreminde kaybettiğimiz Şampiyon Melekler arasında yer alan İzcan Nurluöz, MTG alt yapısında futbol oynaması yanında, sıkı bir MTG taraftarıydı.
 
 
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