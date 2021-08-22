Mormenekşe tek attı

AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.

Oynanan hazırlık maçlarından biri de Mormenekşe ile Dörtyol arasında oldu. Cemal Balses Stadında oynanan maçı önemli eksiklerle maça çıkmasına rağmen Mormenekşe 1 – 0 kazandı. Necmi Bulut’un yönettiği maçta Mormenekşe’nin golünü Mustafa Menekşeli attı.

