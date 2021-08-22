Dumlupınar, Yenicami’yi geçti

Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami karşılaşmasını Yonpaş Dumlupınar 2 – 1 kazandı

AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.

Oynanan hazırlık maçlarından biri de Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami arasında oldu. Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan maçı Yonpaş Dumlupınar 2 – 1 kazandı. Mehmet Sezener’in yönettiği maçta Yonpaş Dumlupınar’ın gollerini Jonathan Weston attı. Yenicami’nin tek golünü penaltıdan Hüseyin Sadıklar attı.

