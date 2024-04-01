Mormenekşe kazandı, Baf 1. Lige veda etti

AKSA 1.Lig 25. haftasında Mormenekşe konuk ettiği ligin son sırasındaki Baf Ülkü Yurdu’nu 5-1 mağlup ederek haftalar sonra kazanırken, rakibini BTM 1. Lig’e uğurladı

Yer: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Serkan Özdenkci, Yusufcan Dönder

Mormenekşe: Ozan Mercan, Erdoğ Barkınay, Yasin Kurt, Sami Bertu Tünsay, Ertan Bulut, İzzet Kılıç, Tugay Sezer, Gökay Alpçoğay, Aykut Kamuz, Justıce Amenyaglo, Fetin Beyitogluları

Baf Ülkü Yurdu: Yunus Yeşilırmak, İbrahim Hatay, Yusuf Yıldız, Ahmet Çakır, Ali Kerim Yeşim, Mehmet Eren Doğan, Halil Esen, Osman Yıldız, Rıdvan Okur, Yankı Yakup Baykan, Onur Konuğuş

Goller: 45.dk, 58.dk (P), 61.dk Ertan Bulut, 90+1.dk Şaban Aksoy, 90+3.dk Cenker Yazar (Mormemenkşe) - 7.dk Ahmet Çakır (BÜY)



Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ertan Bulut (3), Şaban Aksoy ve Cenker Yazar kaydetti. Baf’ın tek golü Ahmet Çakır’dan geldi.

Bu sonuçla Mormenekşe kritik bir galibiyet alarak puanını 26 yaptı ve ligde kalma adına averajla haftayı play-out’un en üstünde kapadı.

9 puanla ligin dibinde kalan Baf Ülkü Yurdu’nun ise bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

