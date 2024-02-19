Mormenekşe ‘Efsanesine’ ağlıyor

Aksa 1. Ligin köklü kulüplerinden Mormenekşe bir efsanesini daha sonsuzluğa uğurladı.

Mormenekşe Kulübü’ne yıllarca futbolcu ve yönetici olarak hizmet vererek kulübe adını ‘efsane ‘olarak yazdıran Hüseyin Menekşeli dün vefat etti.

Menekşeli’nin cenazesi dün ikindi namazına müteakip Mormenekşe Kabristanlığı’na defnedildi.

Öte yandan Mormenekşe Kulübü yaptığı basın duyurusuyla Hüseyin Menekşeli için mesaj yayınladı. Basın açıklaması şöyle:

Başımız sağolsun

Kulübümüze uzun yıllar futbolcu ve yönetici olarak hizmet vermiş, Kıbrıs Türk Futboluna Mehmet Menekşeli ve Togay Menekşeli gibi iki değer kazandırmış, mevcut başkanımız Metin Menekşeli'nin amcası, futbolcumuz Ertan Menekşeli'nin ve yöneticilerimiz Derviş ve Hüseyin Menekşeli'nin dedeleri Hüseyin Menekşeli'yi kaybettik. Acımız sonsuzdur. Tüm camiamızın başı sağolsun.

