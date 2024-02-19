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Levent farklı galip

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Levent farklı galip
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Basketbol U 14 Erkekler Ligi’ne hafta tek maçla başladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Leventspor 25 sayı farkla Akdeniz Spor Birliği’ni 72-47 mağlup etti. Ligde Salı günü Iskele’de iki maç oynanacak.
 
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