Levent farklı galip

Basketbol U 14 Erkekler Ligi’ne hafta tek maçla başladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Leventspor 25 sayı farkla Akdeniz Spor Birliği’ni 72-47 mağlup etti. Ligde Salı günü Iskele’de iki maç oynanacak.
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