banner762
banner753
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
8 0
25 0
 
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
15 0
Girne'de doğa katliamı
Girne'de doğa katliamı
91 0
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
21 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
128 0
Allah korudu
Allah korudu
73 0
banner661
banner726

MiracleDeğirmenlik’ten 2 takviye

banner476

AKSA 1.Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik, Tufan Gençay ve Abdullah Atma'yı transfer etti

banner714
MiracleDeğirmenlik’ten 2 takviye
banner721
Sezon başı hedefi olan Süper Lig'e yükselmek için İkinci devrede daha iyi bir performans sergileyerek bu hedefe ulaşmayı planlayan Miracle Değirmenlik transferde düğmeye bastı.
Yeşil beyazlılar, Yonpaş Dumlupınar ile yollarını ayıran Tufan Gençay ve İncirli ile anlaşamayan ve bonservisi elinde olan Abdullah Atmay'la her konuda anlaşma sağladı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.