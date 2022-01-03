MiracleDeğirmenlik’ten 2 takviye

AKSA 1.Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik, Tufan Gençay ve Abdullah Atma'yı transfer etti

Sezon başı hedefi olan Süper Lig'e yükselmek için İkinci devrede daha iyi bir performans sergileyerek bu hedefe ulaşmayı planlayan Miracle Değirmenlik transferde düğmeye bastı.Yeşil beyazlılar, Yonpaş Dumlupınar ile yollarını ayıran Tufan Gençay ve İncirli ile anlaşamayan ve bonservisi elinde olan Abdullah Atmay'la her konuda anlaşma sağladı.