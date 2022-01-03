Mustafa Akış, yeniden yuvada

AKSA 1. Lig ekiplerinden Düzkaya, alt yapısından yetişen eski futbolcusu Mustafa Akış'ı kadrosuna kattı.

Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu'nun Düzkaya, Türk Ocağı ve Yenicami'de birlikte çalıştığı eski oyuncusunu yeniden yuvaya döndürdü.

Bonservisi Türk Ocağı'nda bulunan Akış, yaklaşık 3 haftadır takımla antrenmnalara katılıyordu. Sağ bek ve kanatta görev yapan başarılı futbolcu son olarak 2019-2020 sezonunda yine Düzkaya forması giymişti.

