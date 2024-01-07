İş insanı Rabia Doğruyol ve yapımcı Nilay Gürsoy ev sahipliğinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Mağusa’da açacağı eğitim kompleksine destek olmak amacıyla düzenlenen ‘Şampiyon Melekleri’ anma gecesine siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı

6 Şubat depreminde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybedenler arasında yer alan KKTC’li şampiyon voleybolcular için düzenlenen anma gecesinde duygu dolu anlar yaşandı.Chamada Prestige Otel’de, iş insanı Rabia Doğruyol ve yapımcı Nilay Gürsoy ev sahipliğinde düzenlenen ‘Şampiyon Melekleri’ anma gecesine siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Gazimağusa’da açacağı eğitim kompleksine destek olmak üzere düzenlen geceye dernek başkanı Ruşen Karakaya Adıyaman’da davanın görüldüğü adliye önünden canlı olarak bağlandı.Karakaya “Çocuklarımızın adını yaşatmak adına çıktığımız bu yolda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımız adaleti, kayıplarımızın adaleti sağlanacak çünkü biz tek yüreğiz! Çocuklarımızın adını yaşatmak ve eğitim amaçlı projeler yapmak için hiç durmadan çalışacağız çünkü bizim onlara sözümüz var” dedi. Duruşma salonuna giderken konuşan, hüznü ve yorgunluğu yüzünden okunan Karakaya’nın konuşurken kimi zaman zorlandığı görüldü.Meclis Başkanı Zorlu Töre de gecede yaptığı konuşmada adalet beklediklerini söyledi. Töre; “Depreme karşı hazırlıklı olsaydık canlı kaybımız yine olur ama böyle olmazdı. Gidenler geri gelmez ama mutlaka bir adalet olmalıdır! O binalar yapılırken bir çalma varsa ki var oluğu ortaya çıktı. Mutlaka cezalarını görmelidirler. Yargıya güveniyoruz.” dedi.Geceye katılan Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan da “Çocuklarımızı yaşatmak adına Türk hukukunun bu süreçte çıkaracağı emsal karar ile sadece şampiyon meleklerimizi değil aynı zamanda Hatay’da ve tüm diğer illerde yaşana mağduriyet adına çok önemli bir kara olacaktır. Umarım bir nebze olsun onların ruhu rahat eder. Depremi yaşamış biri olarak öncelikle bu gecede burada olan Haluk Abime teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendisi bizi hiç yalnız bırakmadı” dedi. Zan “Ben de bu süreçte bir Türk evladı olarak her zaman göreve hazırım” dedi.Geceye katılan sanatçı Haluk Levent, “O çocukların acısını yaşıyoruz. Anne, babalarının yanında olmak benim için onurdur. Zaten Adıyaman’da, onların yanındaydım. Bugün de onlar yokken burada anlamlı bir gece var. Ben de burada olmak istedim. Bu sorumluluğu birçok kesimin paylaşması gerekiyor. Sorumluluk paylaşılsın ki yeni çocuklarımız yeni şampiyon meleklerimiz bu hayattan göçüp gitmesin” dedi.Geceye katılan Hakan Meriçliler konuşmasını yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Konuşması sıklıkla gözyaşlarıyla kesilen Meriçliler’in siyaset ve sanat dünyasına yönelik sitemkâr sözleri dikkat çekti. Meriçliler “Az önce bir anayı dinledik. Hepimizi derinden etkiledi. Kendimi zor tutuyorum. Bu kadar güzel çocukları ve ailelerin görüntülerini izlemek kolay değildi. Geceye katılamayıp video yollayan sanatçı arkadaşlarımızı izledik. Hepsi sağ olsun ama böyle konular o kadar hassas ki… Böyle konularda profesyonel konuşmak olamaz. Bu o kadar yakar ki cümleleri tasarlamak zor… Bu bir film değil, bu bir gerçek. Bu gece burada bir anıt tesis yapıp çocuklarımızın adını yaşatmak için buradayız. Buradaki mesele bu anaların babaların evlatların unutulmaması” dedi.