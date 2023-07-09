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Miracle Karşıyaka’da ilk kiralık listesi belirlendi

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Miracle Karşıyaka’da ilk kiralık listesi belirlendi
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AKSA Süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka’da 6 isim kiralık listesine kondu. Tahir Sovukoluk, Sezer Tokbaş, Olgun Dodak, Şiho Yaşaroğlu ile birlikte Aykan Keleş ve Berkan Keleş kiralık listesine kondu. İlk etapta belirlenen kiralık listesinin altı oyuncu olduğunu belirten Miracle Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban ilerleyen günlerde kiralık listesine yeni isimlerin de dahil olabileceğini söyledi.
 
 
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