Emre, bonservisli GG’de

Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü transferdeki hareketliliğini sürdürürken, kaleci sorununu da çözdü. Osman Karamanlı başkanlığındaki China Bazaar Gençlik Gücü yönetimi Peter Ebi transferini açıkladıktan sonra kaleci Emre Nalbant transferini de açıkladı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen deneyimli kaleci Emre Nalbant bu kez bonservisiyle yeşil beyazlılara transfer oldu.

