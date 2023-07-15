Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Güzelyurt - Lefke eski ana yolunda, dikkatsizlik sonucu bugün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Rifat Çankaya (E-26), yönetimindeki HT 283 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Ada Park Restoran önlerine geldiğinde sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Fatma Güler (K-52) yönetimindeki LH 641 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün tedavileri, sevk edildikleri Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

