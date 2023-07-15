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Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
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Güzelyurt - Lefke eski ana yolunda, dikkatsizlik sonucu bugün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Rifat Çankaya (E-26), yönetimindeki HT 283 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Ada Park Restoran önlerine geldiğinde sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Fatma Güler (K-52) yönetimindeki LH 641 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün tedavileri, sevk edildikleri  Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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