Miracle Karşıyaka'dan savunmaya Sena takviyesi

Bir süreden beridir Sena Develioğlu transferi için bir araya gelen Miracle Karşıyaka ve Küçük Kaymaklı kulüpleri dün anlaşma sağladı. Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina ve Miracle Karşıyaka kulüp başkanı Umut Düzdaban dün öğlen saatlerinde bir araya gelerek anlaşma sağladı.

Sena Develioğlu transferinde kiralık olarak anlaşma sağlayan iki kulüp uzun süren görüşme sonrasında bugün anlaşma sağlamış oldu.

