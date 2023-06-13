Brent petrolün varil fiyatı $72,28 dolar

Güne $72,16 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:24 itibarıyla %0,25 artışla $72,29'dan işlem görüyor. Dün en düşük $71,59, en yüksek $74,93 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $72,11 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.