Miracle Karşıyaka artık sadece Karşıyaka

Süper lig ekibi Miracle Karşıyaka Futbol Federasyonuna başvurarak isminin önündeki Miracle ibaresinin kaldırılmasını ve ismini sadece Karşıyaka olarak kalmasını talep etti.
Bu talebi değerlendiren Futbol Federasyonu bu haftaki maç programında Yeniboğaziçi deplasmanına gidecek ekibi Karşıyaka olarak açıkladı.
Hatırlanacağı gibi Miracle Karşıyaka ile Miracle Değirmenlik arasında oynanan kupa çeyrek final ilk maçından önce ve sonrasında yaşananlar Karşıyaka yönetiminin bu kararı almasını getirdi.
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