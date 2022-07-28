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Miracle Değirmenlik’ten imza şov

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Miracle Değirmenlik’ten imza şov
Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig’in yeni ekibi Miracle Değirmenlik ligde mücadele edecek olan kadrosuna transfer ettiği veya kadrosunda bulunan futbolcularla yeniden anlaşması sonrasında bugün Futbol Federasyonu’nda 9 futbolcuya imzaları attırdı.

Miracle Değirmenlik Kulübü’nde geçtiğimiz sezon futbol oynayan Salih Say ile Murat Ormancı ile yeniden anlaşarak imza atarlarken, yeni transferler Kasım Tağman, Burak Koçar, Hasan Piro, Bahadır Göçben, Ulaş Candanal, Barkın Özaşık ve Şükrü Erdoğan da imza atarak resmen Değirmenlik futbolcusu oldular.
Adil Uçar, Halil Uçar, Hüseyin Deynekli ve Osman Erdoğan ise yarın imza atacaklar. 
 
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