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Akaryakıta zam kapıda

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Ekonomi Bakanı Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarına artış yapılmasına yönelik kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdik

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Akaryakıta zam kapıda

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına artış yapılmasına yönelik kararnameyi hazırlayarak Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına artış yapılmasını öngören kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini ve Maliye Bakanlığı’nın da önerge hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sevk edeceğini belirtti. Amcaoğlu, Başbakanın da uygun bulması halinde fiyat ayarlamasının yapılacağını anlattı.

Hazırlanan kararnamede akaryakıt fiyatlarında 1 TL civarında artışın olduğunu aktaran Amcaoğlu, “Bugün 1 TL civarında zam yapılmazsa, Pazartesi 2 TL yapmak zorunda kalacağız. Bunu engellemeye çalışıyoruz” dedi ve bir taraftan Brent petrol fiyatlarında yüzde 8 civarında bir artış yaşanırken diğer taraftan Dolar’ın da arttığına dikkati çekti.

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Etiketler; #akaryakıt #zam #Dolar
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