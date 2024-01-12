Miracle Değirmenlik’in Antalya kampı sürüyor

Antalya Segınus Otel’de 9 Ocak Salı günü kampa giren Miracle Değirmenlik devre arası kampında üçüncü günü geride bıraktı.

Altı idmanı geride bırakan birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik yaptığı çift idmanlarla devre arası hazırlıklarına devam ediyor. Bugün akşamüzeri yaptığı idmanla altıncı idmanı Antalya’da geride bırakan Miracle Değirmenlik bugün sabah ve akşam üzeri yapacağı çift idmanla Antalya kampında dördüncü günü tamamlamış olacak. 14 Ocak Pazar günü Fethiyespor ile hazırlık maçı yapacak olan Miracle Değirmenlik 15 Ocak Pazartesi öğleden sonra adaya dönecek.

