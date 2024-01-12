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GG’nin yenileri imzaladı

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GG’nin yenileri imzaladı
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Aksa Süper Lig ekibi China B. Gençlik Gücü’nde yeni transferler dün imzaları attı.
Gençlik Gücü’nün bir süre önce Mağusa Türk Gücü’nden kadrosuna kattığı Arif Uysal ve Yeniboğaziçi’nden transfer için anlaşma sağladığı Remzi Rıylı, artık resmi olarak yeşil beyazlıların oyuncusu oldu. Her iki isim dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzaları attılar.
 
 
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