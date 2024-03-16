Miracle Değirmenlik yeniden süper

YER:Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Hakan Gök, Yalçın Kabacıklı
DEM’S CONS. ÇANAKKALE: Yusuf, Mustafa Gök, Yunus, Orhan, Cafer (DK 46 Çağdaş), Ekrem, Özgür, Barın (DK 84 Berk), Gökdeniz (DK 46 Mustafa Oğul), Berkant, Berdancan (DK 46 Rıfat).
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Ulaş, Barkın, İlyas, Mustafa (DK 46 Salih), Semih, Emirali (DK 90+1 Hasan Koççat), Can, Hüseyin Deynekli, Kasım, Murat Ormancı (DK 79 Doğan Alp).
GOLLER: DK 2 Berdancan, DK 90+2 (Dem’sCons. Çanakkale). DK 7, 9, 90+3 Hüseyin Deynekli, DK 41 pen Kasım (Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Ligin 23. Haftasında Hüseyin Deynekli(3) ve Kasım’ın penaltı golü ile rakibi Dem’sCons. Çanakkale’yi mağlup eden lider Miracle Değirmenlik adını süper lige yazdıran ilk takım oldu. Aldığı bu galibiyetle haftayı üç puanla kapatan lider Miracle Değirmenlik ligin bitimine 7 hafta kala süper lig vizesi alan ilk takım oldu.
2.DK: Kaleci Hasan Piro’nun yaptığı hatada topu kazanan Berdancan takımını öne geçirdi.1-0
7.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Ulaş’ın ortasında Hüseyin Deynekli yaptığı vuruşla skora denge getirdi.1-1
9.DK: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında rakiplerinden sıyrılan Hüseyin Deynekli topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.1-2
16.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım atağında Berkant’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.
17.DK: Etkili gelişen bir başka ev sahibi takım Dem’sCons. Çanakkale atağında Berkant’ın yakın mesafeden yaptığı topuk vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
38.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Can’ın ortasında Hüseyin Deynekli’nin vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.
41.DK:Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım farkı ikiye çıkardı.1-3
43.DK: Sağ kanattan gelişen Dem’sCons. Çanakkale atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Berkant’ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.
51.DK: Sağ kanattan gelişen Dem’sCons. Çanakkal atağında yapılan ortada Rıfat’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
52.DK: Kalabalık adamla gelişen bir başka ev sahibi takım atağında Orhan’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Hasan Piro direk dibinde kornere çeldi.
65.DK:Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın vuruşunu kaleci Yusuf zorda olsa önlemeyi başardı.
74.DK:Dem’sCons. Çanakkal’nin gelişen atağında Berkant’ın ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.
87.DK:Dem’sCons. Çanakkale atağında Orhan’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.
90+2.DK: Kalabalık adamla gelişen Dem’sCons. Çanakkale atağında Rıfat kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.2-3
90+3.DK:Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli skoru tayin eden golü kaydetti.2-4
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı kazanan Miracle Değirmenlik adını süper lige yazdırdı.
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