Miracle Değirmenlik yeniden süper

Konuk olduğu Dem’s Cons. Çanakkale deplasmanından galibiyetle dönen lider Miracle Değirmenlik ligin bitimine yedi hafta kala adını süper lige yazdırdı

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıMustafa Öztugay, Hakan Gök, Yalçın KabacıklıYusuf, Mustafa Gök, Yunus, Orhan, Cafer (DK 46 Çağdaş), Ekrem, Özgür, Barın (DK 84 Berk), Gökdeniz (DK 46 Mustafa Oğul), Berkant, Berdancan (DK 46 Rıfat).Hasan Piro, Ulaş, Barkın, İlyas, Mustafa (DK 46 Salih), Semih, Emirali (DK 90+1 Hasan Koççat), Can, Hüseyin Deynekli, Kasım, Murat Ormancı (DK 79 Doğan Alp).Aksa 1. Ligin 23. Haftasında Hüseyin Deynekli(3) ve Kasım’ın penaltı golü ile rakibi Dem’sCons. Çanakkale’yi mağlup eden lider Miracle Değirmenlik adını süper lige yazdıran ilk takım oldu. Aldığı bu galibiyetle haftayı üç puanla kapatan lider Miracle Değirmenlik ligin bitimine 7 hafta kala süper lig vizesi alan ilk takım oldu.16.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım atağında Berkant’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.17.DK: Etkili gelişen bir başka ev sahibi takım Dem’sCons. Çanakkale atağında Berkant’ın yakın mesafeden yaptığı topuk vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.38.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Can’ın ortasında Hüseyin Deynekli’nin vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.43.DK: Sağ kanattan gelişen Dem’sCons. Çanakkale atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Berkant’ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.51.DK: Sağ kanattan gelişen Dem’sCons. Çanakkal atağında yapılan ortada Rıfat’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.52.DK: Kalabalık adamla gelişen bir başka ev sahibi takım atağında Orhan’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Hasan Piro direk dibinde kornere çeldi.65.DK:Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın vuruşunu kaleci Yusuf zorda olsa önlemeyi başardı.74.DK:Dem’sCons. Çanakkal’nin gelişen atağında Berkant’ın ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.87.DK:Dem’sCons. Çanakkale atağında Orhan’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı kazanan Miracle Değirmenlik adını süper lige yazdırdı.