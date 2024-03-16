Cihangir'den tek kurşun

Süper lig lideri Cihangir konuk olduğu ligin dibindeki Yeniboğaziçi karşısında ilk devrenin uzatma anlarında bulduğu golle 1 - 0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet StadıFerhat Tuna, Cenk Özfuttu, Rüya SakallıEmre, Mustafa Çelik, Yaşar, Ali Özay, Rifat, Ali Bayır (88.Dk Mehmet Çağakan), Djabi, Ahmet Kuşaf, BerkemSaydağ, Felix, Ramadan (22.Dk Zeka) (70.Dk Hamza)Hasancan, Ali Öztürk (75.Dk BerkemNurdal), Selçuk, Meye, Sercan, Mikail, İbrahim Karadal, Hakan Karacaoğlu, Muhittin, Çağrı, Berhan (60.Dk Yankı)45+5.Dk Selçuk (Cihangir)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 23. Hafta maçında Yeniboğaziçi, lider Cihangir’i konuk etti.Osman Ergün Stadı’nda oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği Yeniboğaziçi – Cihangir maçı yoğun yağmur altında oynandı.Cihangir atağında Meye’nin çevirdiği topta Hakan’ın vuruşu üstten az farkla auta gitti.Cihangir atağında Çağrı sağdan topu ceza alanına ortaladı. Mikail’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.Cihangir’de kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan frikiği kullanan Muhittin’in vuruşunda kaleci Emre’den dönen topu Mikail takip etti ve kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.Cihangir’de kazanılan köşe atışını kullanan Berhan’ın ceza alanına kestiği topta Selçuk iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.Cihangir atağında Muhittin’in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına yönelen Meye’nin şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.Yeniboğaziçi atağında savunma arkasına sarkan Djabi, kaleci Hasancan’dan sıyrıldı ancak vuruş açısını kaybetti. Topu tekrar önüne çeken Djabi’nin şutunda kaleci Hasancan ayaklarıyla topu uzaklaştırmayı başardı.