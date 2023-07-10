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Miracle Değirmenlik testten geçti

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Miracle Değirmenlik testten geçti
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17 Temmuz Pazartesi günü sezon açılışı gerçekleştirecek olan Miracle Değirmenlik takımında sezon öncesi bir dizi test gerçekleştirildi. Simay Kanan nezaretinde önce Final Üniversitesi ardından ise Acapulco sahasında teste tabi tutulan Miracle Değirmenlik takımında, atletik performans testlerinin yapıldığı günde oyuncuların hız, kuvvet ve dayanıklılık seviyeleri ölçüldü. Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar oyuncularının son durumlarını görme adına Simay Kanan nezaretinde testten geçtiğini gelecek rapor doğrultusunda ise sezon hazırlıkları içerisinde bir takım planlamalar yapacaklarını ifade etti.
 
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