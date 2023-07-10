Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı

KKTF-GMB Tenis Kulübü tarafından organize edilen Plaj Tenisi-1 Turnuvası’ndadört kategoride toplam 58 sporcu mücadele etti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2023 plaj tenis turnuvası 1. ayağı Yeniboğaziçi bölgesi plajındaki Kocareis de tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen 20 Temmuz Restorant (Ahmet Kızılkılıç anısına) sezonun ilk plaj tenis turnuvası 8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şampiyon melekler takım anısını yaşatmak adına “Melekler takımı unutmayacağız” pankartı turnuva boyunca yer aldı.

20 Temmuz Restorant (Ahmet KızılkılınçAnısı'na) ana sponsorluğundaGazimağusa'daKocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası 13 + çift kadınlar 9, 13 + çift erkekler 15, 13 + karışık çiftler 14, yeni başlayanlar 20 olmak üzere dört kategoride toplam 58 sporcu mücadele etti.

SPONSORLAR DESTEK OLDU

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yanı sıra birçok sponsorlar da organizasyona katkı koyarak destek oluyor. KKTF ile GMB Tenisi Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun ilk turnuvasına ana sponsor 20 Temmuz Restoran dışında Meysu, Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık, AddressEstate, Barış Bobinaj, Raşit Cafer Taksi, MND Muhasebe, Zeki Basri Estate sponsor olarak ciddi katkı koyarak destek oldu.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen plaj tenis turnuvası Kocareis plajında 2 gün boyunca zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen maçlarda izleyicilere keyifli anlar yaşatılırken, kategorilerde oynanan final karşılaşmalar sonunda şampiyonlar belli oldu.

Plaj Tenis Turnuvasında + 13 Çift kadınlarda MelinÖnkaya-Saadet Aktuğlu, +13 çift erkeklerde Mustafa Zorba-Barış Örek, +13 karışık çiftler MelinÖnkaya-Yarkın Kuloğlu, yeni başlayanlarda ise Diana Manashıkana-Ali Küçüker birinci oldu.

ÖDÜLLENDİRME

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde 20 Temmuz Restorant (Ahmet Kızılkılıç anısına) ana sponsorluğunda Gazimağusa'daKocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası final karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde kupa, plaket ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon başkanı Hasan Gazioğlu, plaj tenis sorumlusu Çağakan Kansu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, yönetim üyesi Ender Sıcakyüz, Kocaresi sahibi, Cemile Kocareis tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen 20 Temmuz Restorant (Ahmet Kızılkılıç anısına) sezonun ilk plaj tenis turnuvasında dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 Çift Kadınlar

1. MelinÖnkaya-Saadet Aktuğlu

2. Ecem Açıkel-İzlem Civisilli

+ 13 Çift Erkekler

1. Mustafa Zorba-Barış Örek

2. Sehan Şeyh-MariosNicolaides

+13 Karışık Çiftler

1. MelinÖnkaya-Yarkın Kuloğlu

2. Melis Mevlit-Yusuf

Yeni Başlayanlar

1. Diana Manashıkana-Ali Küçker

2. Arda Aşina-Berke Zeki

