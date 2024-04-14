Miracle Değirmenlik tek golle

Nihat Bağcıer Stadyumu’nda Düzkaya’ya konuk olan şampiyon Miracle Değirmenlik Murat Ormancı’nın ayağından bulduğu golle rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Yer:Çatalköy Nihat Bağcıer

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Güneş Demir

Düzkaya: Ali Karal, Berke, Mehmet, Bayram, Uğur, Salih, Ali Tüfekçi, Serkan, Erhan, Önder (Dk 83 Fikret), Emre.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Kağan (Dk 46 Hüseyin Sadıklar) (Dk 79 Murat Ormancı), Halil, Adil (Dk 74 Doğan Alp), Mustafa Vardi, İlyas, Semih, Hasan Ulukök (Dk 46 Fırat), Hüseyin Deynekli, Kasım, Barkın.

Gol: Dk 87 Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik).



Aksa 1. Lig şampiyonu M. Değirmenlik konuk olduğu play-out hattı üzerindeki Düzkaya’yı 1 – 0 mağlup etti.

3.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanına girer girmez Hüseyin Deynekli’nin sert vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.

9.dk: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Düzkaya ceza alanı içerisinde Hüseyin Deynekli’nin vuruşu kaleciden dönerken, dönen topa Kasım’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

39.dk: Düzkaya kontra ayağında ceza alanı dışından Erhan’ın vuruşu kale ağzında Salih’e çarparak dışarı gitti.

55.dk: MiracleDeğirmenlik’in kalabalık adamla gelişen atağında Semih’in ceza alanı dışından vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

71.dk: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Sadıklar’ın ortasında İlyas’ın kafa vuruşu kaleci Ali’de kaldı.

87.dk: Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın pasında Murat Ormancı takımını öne geçirdi.0-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın tek gollü galibiyeti ile sona erdi.

