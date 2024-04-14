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Gönyeli geriden geldi

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Süper Lige doğrudan yükselme hedefindeki Gönyeli geriye düştüğü karşılaşmada Mormenekşe’yi 3 – 2 mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı

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Gönyeli geriden geldi
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Stad: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Ahmet Genç
Mormenekşe: Ozan, Ertan, Yasin, İzzet, Tugay, Gökay, Aykut, Justice, Sertan, Şaban, Cenker
Gönyeli: Ali, Ahmet Can, Mehmet, İbrahim, Kahraman, Ömer, Ahmer Eser, Metin, Cevdet, İlyas
Goller: 53. Dk. Şaban, 58. Dk. Justice (Mormenekşe); 50. Dk İlyas, 70. Dk. Malik, 85. Dk. Cemre (Gönyeli)
 
Aksa 1. Lig’in 27. Haftasında hedefi Süper Lig olan Gönyeli ile play-out hattından çıkmak isteyen Mormenekşe arasında Paşaköy Stadı’nda oynanan maç Gönyeli’nin 3 -2 üztünlüğnde tamamlandı.
50. dakikada gelişen Gönyeli atağında sahada sakatlık geçiren Mormenekşe oyuncusuna rağmen oyun durmadı ve İlyas Yılmaz'ın kaydettiği gol ile Gönyeli deplasmanda 1-0 öne geçti.
Bu gol sonrasında Gönyeli teknik direktörü Mustafa Piro oyuncularını yanına çağırarak santra vuruşundan sonra Mormenekşe’li futbolculara müdahale etmeme konusunda talimat verdi.
Gol sonrası santra vuruşuyla oyuna başlayan Mormenekşe oyuncularına Gönyeli futbolcuları büyük bir jest örneği göstererek hiç müdahalede bulunmadı ve Şaban Aksoy 53. dakikada beraberlik golünü kaydederek skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 oldu.
58. dakikada gelişen Mormenekşe atağında Justice’in golü ile ev sahibi Mormenekşe 2-1 öne geçti.
70. dakikada konuk Gönyeli adına Malik topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi ve skor 2-2 oldu.
85. dakikada Cemre Piro'nun golü ile Gönyeli deplasmanda 3-2 öne geçti.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gönyeli Mormenekşe deplasmanından 3-2’lik skorla 3 puanı alarak haftayı galibiyetle kapadı.
Bu sonucun ardından Gönyeli puanını 48'e çıkararak Zirve mücadelesinden kopmazken Mormenekşe 29 puanda kaldı ve play out grubunun içerisinde kaldı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 27 22 4 1 66 10 56 70
2. Esentepe KKSK 27 14 7 6 39 27 12 49
3. Gönyeli SK 27 15 3 9 61 34 27 48
4. Yalova SK 27 13 6 8 42 37 5 45
5. Dem s Cons. Çanakkale TSK 27 13 4 10 50 36 14 43
6. Hamitköy ŞHSK 27 12 7 8 35 30 5 43
7. M. Hacıali Yılmazköy SK 27 10 12 5 37 28 9 42
8. Binatlı YSK 27 12 6 9 37 35 2 42
9. Düzkaya KOSK 27 9 7 11 36 39 -3 34
10. Lapta TBSK 27 8 6 13 32 51 -19 30
11. Mormenekşe GBSK 27 5 14 8 36 39 -3 29
12. Ünimar Maraş GSK 27 7 8 12 35 44 -9 29
13. Ozanköy SK 27 6 11 10 38 52 -14 29
14. Geçitkale GSK 27 8 4 15 56 69 -13 28
15. Girne Halk Evi 27 5 7 15 24 54 -30 22
16. Baf Ülkü Yurdu 27 2 4 21 21 60 -39 10
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