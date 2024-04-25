Futbolumuz ‘VAR’la tanışıyor

Northernland Kıbrıs Kupası'nda 10 Mayıs'ta Atatürk Stadı'nda oynanacak Mağusa Türk Gücü- Göçmenköy final mücadelesinde yayıncı kuruluş Miracle Spor Tv'nin desteğiyle Atatürk Stadı'nda basın odaları yanındaki bölümde bulunacak iki VAR hakemi maçtaki pozisyonları takip etmesi planlanıyor

Haberkibris.com web sitesinin spor haberine göre, Northernland Kıbrıs Kupası'nda 10 Mayıs'ta Atatürk Stadı'nda oynanacak Mağusa Türk Gücü- Göçmenköy final karşılaşmasında ülkemiz şartlarına uyarlanacak VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin kullanılması planlanıyor.

Final mücadelesinde yayıncı kuruluş Miracle Spor Tv'nin desteğiyle Atatürk Stadı'nda basın odaları yanındaki bölümde bulunacak iki VAR hakemi maçtaki pozisyonları takip edecek.

Ekrana yansıyacak görüntülerden bağımsız şekilde potansiyel kritik pozisyonlar canlı yayın arabasındaki yönetmenden görevlendirilecek iki VAR hakemi tarafından talep edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucu pozisyonla ilgili maçın hakeminin izlemesi tavsiye edilirse maçın hakemiyle 5.telsizle iletişim kuracak VAR hakemi bu durumu iletecek. Bu tavsiye doğrultusunda da maçın hakemi saha kenarına kurulacak monitöre gelerek ilgili pozisyonu izledikten sonra karar üretecek.

Ülkemizde ilk kez uygulanması planlanan VAR sistemi konusunda Merkez Hakem Kurulu ile Miracle Spor Tv yetkilileri geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik detaylar ve uygulama konusunda yapılan görüşmede MTG- Göçmenköy finali öncesinde ligin son haftasında VAR sisteminin bir müsabakada uygulanmasının düşünüldüğü belirtildi.

(Kaynak: Haber Kıbrıs Spor)

