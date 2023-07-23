Miracle Değirmenlik kampı noktaladı

20 Temmuz Perşembe günü öğlen saatlerinde Dipkarpaz’da kampa giren Miracle Değirmenlik takımı, bugün sabah yaptığı idman sonrasında 3 günlük yurt içi kampını tamamlamış oldu. 6 idmanla Özgü Bayraktar nezaretinde Dipkarpaz kampını tamamlayan Miracle Değirmenlik, 18 Temmuz’da başladığı yeni sezon hazırlıklarına yarın kendi tesislerinde devam edecek.
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