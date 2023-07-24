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Plajda cinsel saldırı

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Girne’de Lord Palace Otel’in plajında bir kişi, 17 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

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Plajda cinsel saldırı
Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace otelin Bella Marin isimli plaj içerisinde meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı isminin baş harfleri M.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı.
Taluğ  huzurda bulunan zanlı 53 yaşındaki M.T’nin 22 Temmuz 2023 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace otelin Bella Marin isimli plaj kısmında plajda güneşlenen Girne de sakin 17 yaşındaki isminin baş harfleri M.T (K-17, Öğrenci) bulunduğu şezlongun ayak ucuna oturup “Club nasıldı, bu akşam planın var mı?” dedikten sonra sağ bacağının baldır kısmına cinsel davranışla sol eli ile dokunup okşadıktan sonra eli ile elinden tutup kendine doğru çekip rızası olmadan her iki yanağından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu yönde aleyhinde şikayet olduğunu söyledi.
Polis meselenin ciddi bir mesele olduğu müşteki şikâyeti ve zanlı beyanlarının teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli
Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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