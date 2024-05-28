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Açığa alınan memurlar evden oturarak maaş alıyor

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Açığa alınan memurlar evden oturarak maaş alıyor
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Güney Kıbrıs’ta açığa alınmış ve haklarındaki soruşturmalar devam eden memurların, evden oturarak maaş almaya devam ettiği belirtildi.
Politis gazetesi, “Kamu Memurları Yıllardır Evlerinde Oturuyorlar ve Maaş Alıyorlar” başlıklı haberinde, çeşitli suçlardan dolay açığa alınmış ve soruşturmaları uzun yıllardır süren memurların evden oturarak maaş aldıkları bunun da devlete maliyetinin yüz binlerce euro olduğunu yazdı.
Gazete, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun verilerine dayanarak 2017-2022 yılları arasında toplam 55 memurun açığa alındığını belirtti.
Açığa alınan memurlardan bazılarının ise maaşlarının yüzde 50’sini aldığını da yazan gazete, bazı yetkililerin, 5 ila 9 yıl arasında değişen, açığa alınma sürelerine ilişkin somut örneklere de yer verdi.
 
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