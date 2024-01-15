Miracle Değirmenlik Antalya kampını tamamladı

9 Ocak Salı günü devre arası kampı için Antalya’ya giden Miracle Değirmenlik 6 günlük kampı tamamladı. 10 idmanla Antalya kampını geride bırakan MiracleDeğirmenlik’te teknik direktör Özgü Bayraktar verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, ikinci devreye daha güçlü ve daha keyifli bir takımla gireceklerini söyledi.

BAYRAKTAR: ÇOK İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK

Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, aralarına katılan yeni isimlerle birlikte verimli bir Antalya kampı geçirdiklerini söyledi. 10 idmanla Antalya kampını tamamladıklarını ve çalışmalarına 16 Ocak Salı günü kendi tesislerinde devam edeceklerini belirtti. Kısa süre sonra kupa birinci tur maçında Çetinkaya ile karşılaşacaklarını ve bu karşılaşmaya son derece önem verdiklerini belirten Bayraktar, kupa süreci de dahil olmak üzere iyi bir ikinci devre planladıklarını söyledi. Tüm teknik ekibine, oyuncu grubuna gösterdikleri özveri için teşekkür eden Özgü Bayraktar, planlamaları doğrultusunda yolculuğun Miracle Değirmenlik adına devam ettiğini sözlerine ekledi.

