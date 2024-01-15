banner913
banner932
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
18 0
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
24 0
 
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
18 0
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
75 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
40 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
19 0
banner996
banner985

Miracle Değirmenlik Antalya kampını tamamladı

banner989

banner974
Miracle Değirmenlik Antalya kampını tamamladı
banner971
9 Ocak Salı günü devre arası kampı için Antalya’ya giden Miracle Değirmenlik 6 günlük kampı tamamladı. 10 idmanla Antalya kampını geride bırakan MiracleDeğirmenlik’te teknik direktör Özgü Bayraktar verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, ikinci devreye daha güçlü ve daha keyifli bir takımla gireceklerini söyledi.
BAYRAKTAR: ÇOK İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK
Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, aralarına katılan yeni isimlerle birlikte verimli bir Antalya kampı geçirdiklerini söyledi. 10 idmanla Antalya kampını tamamladıklarını ve çalışmalarına 16 Ocak Salı günü kendi tesislerinde devam edeceklerini belirtti. Kısa süre sonra kupa birinci tur maçında Çetinkaya ile karşılaşacaklarını ve bu karşılaşmaya son derece önem verdiklerini belirten Bayraktar, kupa süreci de dahil olmak üzere iyi bir ikinci devre planladıklarını söyledi. Tüm teknik ekibine, oyuncu grubuna gösterdikleri özveri için teşekkür eden Özgü Bayraktar, planlamaları doğrultusunda yolculuğun Miracle Değirmenlik adına devam ettiğini sözlerine ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.