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Gençler Birliği’nin yenileri imzaladı

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Aksa Süper Lig'de mücadele eden Pera Larnaka Gençler Birliği Futbol A Takımı 2. devreye yeni transferlerle girecek

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Gençler Birliği’nin yenileri imzaladı
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Pera Larnaka Gençler Birliği, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.
Ligin İskele bölgesi ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği, ara transferde MTG’den Sinan Öğüt ile savunmasına takviye yaparken, Göçmenköy’den Mustafa İnanç’ı aldı. Daha önce kaleye Tolga Nergiz takviyesi yapan Gençler Birliği, Y. Dumlupınar’dan ise Mehmet Gürbıyık’ı transfer etti.
Bu transferler dün Futbol Federasyonu’nda yöneticiler Mertsan Çakırlı, Erhan Dağgül ve Kemal Boyacı eşliğinde imzaları attılar.
 
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