Minik erkek cimnastikçiler, Türkiye 1. Liginde yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 11 – 13 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmalarına katılacak.

İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig 2. Etap yarışmaları için Cimnastik Federasyonu kafilesi Perşembe sabahı adadan ayrılacak. Antrenörlüğünü Bilgin Diker ve Hasan Avukat’ın yaptığı kafilede Lefkoşa Cimnastik Kulübünden 3, ErbulutCimnastik Kulübünden ise 2 sporcu bulunuyor.

Cimnastik Federasyonu Minik Erkek Takımı, 1. Etap yarışmasında 324 puan almıştı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler 1. Lig sıralaması, 2. Etap yarışması sonrasında kesinleşecek.

