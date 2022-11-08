Hamitköy penaltılarla sınanıyor

Hamitköy maçlarında özellikle son 3 haftada ise penaltı pozisyonları gündem oldu. Kırmızı siyahlılar leyhine verilmeyen penaltılar ve aleyhine verilen penaltı, spor kamuoyunda hatalı olarak değerlendirildi

AKSA Süper Ligde 7. Hafta geride kalırken, Hamitköy ilk galibiyetini Göçmenköy karşısında 2 – 1’lik skorla aldı.

Hamitköy maçlarında özellikle son 3 haftada ise penaltı pozisyonları gündem oldu. Kırmızı siyahlılar leyhine verilmeyen penaltılar ve aleyhine verilen penaltılar, spor kamuoyunda sürekli tartışıldı.

Sezonun 5. Haftasında Esat Erdoğmuş Stadında oynanan Hamitköy – Dumlupınar maçında aleyhine 2 penaltı kararı verilen Hamitköy’ün bu maçta 2 pozisyonda penaltı beklentisine hakem Fehim Dayı kayıtsız kaldı. Spor programlarında yorumlanan söz konusu 2 pozisyon ise tüm yorumcular tarafından penaltı olarak değerlendirildi.

Sezonun 6. Haftasında oynanan Mesarya – Hamitköy maçında skor 0 – 0 iken Emmanuel Ernest’e topa vurmak üzereyken Mesarya futbolcusu Sinan tarafından yapılan müdahale hakem Mehmet Sezener tarafından penaltı olarak değerlendirilmedi. Spor programlarında yorumlanan söz konusu pozisyon ise birçok yorumcu tarafından penaltı olarak değerlendirildi.

Hamitköy’ün ilk galibiyetini aldığı 7. haftadaki Göçmenköy maçında ise Emmanuel Ernest’e kale alanı içerisinde yapılan hareket, hakem Evren Karademir tarafından penaltı olarak değerlendirilmedi. Göçmenköy’e verilen penaltı kararına ise Hamitköylülerden yoğun itirazlar oldu.

Spor programlarında yorumlanan söz konusu 2 pozisyonda, Hamitköy’e penaltı verilmemesi de Göçmenköy’e penaltının verilmesi de tüm yorumcular tarafından hatalı olarak değerlendirildi.

