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Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te

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Golcü oyuncu Mevlüt Erdinç, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'le anlaştı

Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Mevlüt Erdinç ile yolar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesini feshettiği Mevlüt Erdinç, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Mevlüt Erdinç'in Karagümrük ile 2 yıllık anlaşmaya imza attığı önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. 
Sarı-lacivertli forma ile ligde 12, kupada ise 7 maçta görev alan tecrübeli golcü, 4 gol atma başarısı gösterdi. Mevlüt bu gollerin tamamını Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. 
 
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