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Drag için tünel yolu tek şerit

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Drag için tünel yolu tek şerit
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından Cuma ve Cumartesi günü 15.00 ile 24.00 saatleri arasında Ercan Havaalanı yolu – Akıncılar köyü, Birinci Tünel yolunda drag yarışı düzenleneceği bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışının İkinci Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceği belirtilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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