Mevlevi genel kurul gerçekleştirecek

İsmet KARAOSMAN

Selçuk Aydın başkanlığındaki Mevlevi Spor Kulübü yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirecek.

BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi Spor Kulübü, 02 Kasım 2020 Pazartesi akşamı Saat: 20.00'da kulüp lokalinde genel kurulunugerçekleştirecek.Genel kurulda 2020 yılı gelir ve giderleri açıklanacak. Mevlevi Spor Kulübü yönetim kurulu, tüm camiayı genel kurula davet etti.

