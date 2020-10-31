Baturalp: Takip sistemini kaldırma yetkisi Üst Kurulda

KTFF Genel Sekreteri Enver Baturalp, yaptığı açıklamalarda takip sistemi kalkmadığı sürece futbolun oynanmayacağına vurgu yaparken, takip sistemini kaldırma yetkisinin Üst Kurulda olduğuna dikkat çekti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Genel Sekreteri Enver Baturalp, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda takip sistemi kalkmadığı sürece futbolun oynanmayacağına vurgu yaparken, takip sistemini kaldırma yetkisinin Üst Kurulda olduğuna dikkat çekti.

Enver Baturalp’ın sosyal medyada yaptığı açıklamalar şöyle:

“Bizde futbolun oynanmasını istiyoruz. Ancak yetkililer kabul etmiyor. Daha ne kadar söylenebilir veya yazılabilir bilemiyoruz. Takip sistemi kalkmadığı sürece futbol oynanamaz.

Yetkililerde bu konuda çalışma yapacağını söylüyorlar. Belli ki beklememiz gerekiyor. Çünkü bu konuda Bakanlar Kurulunun bile yetkisi yoktur. Yetki Üst Kuruldadır. Temas takibi kararını onlar koydu. Onların kaldırması gerektir.

Biz kimseyi yanlız da bırakmıyoruz. Futbolcular, başkanlar ve hocalar ile sürekli konuşuyoruz. Ama Üst Kurul bir işletmede pozitif çıktığında tüm çalışanları ve iş yerini kapatırken futbola ayrımcılık yapamayacağını işaret ediyor. Bu nedenle biz onları ikna etmeye çalışıyoruz.”



