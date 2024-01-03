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Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan’ın kendi isteği ile hakemliği bıraktığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada Kalkavan'ın Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu görevine getirildiği ifade edildi

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Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hizmetleri dolayısıyla Kalkavan'a teşekkür edilerek, yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.
Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.
 
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