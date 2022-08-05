Mesarya’da yeniler imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Mesarya yeni transfer ettiği futbolcularına resmi imzaları attırdı.

Mesarya’nın yeni transferleri Çağrı Kıral ile kaleci Mehmet Özeralp transferin son günü olan bugün attıkları imzalar ile resmen Mesarya futbolcusu oldular. İmza töreninde Mesarya’nın yeni başkanı Kaan Ertuğ da yer aldı.

