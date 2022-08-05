banner762
banner815
Klasikler gece yarışacak
Klasikler gece yarışacak
11 0
Karayolları ne işe yarıyor?
Karayolları ne işe yarıyor?
13 0
 
Famagusta Cup’ta salonda sona doğru
Famagusta Cup’ta salonda sona doğru
9 0
“Vergi ödemek çile olmamalı”
“Vergi ödemek çile olmamalı”
13 0
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
45 0
“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”
“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”
74 0
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı
14 0
banner797

Yalova’da imzalar şampiyonluk hedefiyle atıldı

banner476

8 futbolcuya dün imza attıran Yalova, şampiyonluk yarışında ‘ben de varım’ dedi

banner825
Yalova’da imzalar şampiyonluk hedefiyle atıldı
Aksa 1’inci Lig’in batı bölgesinin güçlü temsilcisi Yalova Spor Kulübü, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda adeta imza şov yaptı.
8 futbolcuya dün imza attıran Yalova, şampiyonluk yarışında ‘ben de varım’ dedi.
Yalova futbolcularına kulüp başkanı Can Altınkaya ile Teknik Direktör Ercan Atasay da eşlik etti.
Azat Tip, Hasip Uluhan, İltaç Keçeli, Zafer Atikoğlu, Kıvanç Demircioğlu, Emre Taşkın, Cevdet Gürsel Alıcı ve Yunus Altınçay kendilerini sarı lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.
Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan Yalova, yaptığı takviyelerle daha da güçlendi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.