Yalova’da imzalar şampiyonluk hedefiyle atıldı

8 futbolcuya dün imza attıran Yalova, şampiyonluk yarışında ‘ben de varım’ dedi

Aksa 1’inci Lig’in batı bölgesinin güçlü temsilcisi Yalova Spor Kulübü, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda adeta imza şov yaptı.

8 futbolcuya dün imza attıran Yalova, şampiyonluk yarışında ‘ben de varım’ dedi.

Yalova futbolcularına kulüp başkanı Can Altınkaya ile Teknik Direktör Ercan Atasay da eşlik etti.

Azat Tip, Hasip Uluhan, İltaç Keçeli, Zafer Atikoğlu, Kıvanç Demircioğlu, Emre Taşkın, Cevdet Gürsel Alıcı ve Yunus Altınçay kendilerini sarı lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.

Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan Yalova, yaptığı takviyelerle daha da güçlendi.

