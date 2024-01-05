Mesarya’da Özer gitti, Soydan geldi

Aksa Süper Lig ekibi Mesarya üçüncü kez teknik direktörünü değiştirdi.

Mesarya takımının başına yaklaşık bir ay önce gelen Kürşat Özer görevinden ayrılırken, Mesarya Kulübü yönetiminin yaptığı görüşmeler sonucunda genç teknik adamlarımızdan İsmail Soydan ile anlaşma sağladı.

Sezon başında Yalova’yı çalıştıran ve ilk devrenin son maçı öncesinde alınan ağır Çanakkale yenilgisi sonrasında görevinden ayrılan İsmail Soydan sezonun ikinci devresinde Mesarya takımını çalıştıracak.

MESARYA YÖNETİMİNDEN ÖZER’E TEŞEKKÜR

Öte yandan Mesarya Kulübü sosyal medyasından yapılan açıklamayla Kürşat Özer’e teşekkür edildi.

Yapılan teşekkür şöyle:

“Teşekkürler Kürşat Özer

Camiamızın içinden biri olan Kürşat Özer hocamız 4 Ocak 2024 tarihi itibari ile karşılıklı yaptığımız görüşme sonrası teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Kendisine 1 aylık süreçte gösterdiği özveride ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kendisinin daha önce olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de yanımızda olacağından eminiz.”

