Mesarya, zoru başardı

Mesarya son haftalarda aldığı farklı mağlubiyetler sonrasında konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında karşılaşmayı 9 kişi bitirmesine karşın sahadan 2 – 0 galip ayrıldı

Stad: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik

Yeniboğaziçi: İsmail, Ali Özay, Berkem(Kenan), Eray, Fevzi, Berat, Tufan(Enes), Olgun(Berkem Saydağ), Mehmet(Turgut), Ahmet Kuşaf, Umar.

Mesarya: Ercan, Yusuf, Oğulcan, Mehmetali, Ahmet Can, Okan, Emrecan(Umut), Tacettin(Can), Mert, Eren(Çağlar), Lukman.

Goller: Dk. 29 ve 45 Lukman (Mesarya)

K.Kart: Dk. 53 Çağlar ve Dk. 90 Yusuf (Mesarya)



İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin ilk devresinin son haftasında alt sıraları ilgilendiren öneli karşılaşmada Yeniboğaziçi ile Mesarya karşı karşıya geldiler.

Her iki takımın sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle eksik kadrolarla mücadele ettiği karşılaşmada konuk Mesarya bulduğu gol fırsatlarını değerlendirerek sahadan 2 – 0 galip ayrıldı.

Maça her iki takımda kontrollü bir oyun tercih ederek başlarken, Yeniboğaziçi ileri uçta bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremeyince kalesinde golü gördü.

Dk. 29 Yeniboğaziçi defansının paslaşarak atağa çıkmaya çalışırken kaptırdığı topla buluşan Lukman kaleci İsmail’in altında topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Dk. 45 Yenibğaziçi orta alanında topla buluşan Tacettin önünü boşaltarak sert bir vuruş yaptı kaleci İsmail’in ayaklarıyla çıkardığı topla buluşan Lukman topu ağlara göndererek ilk devrenin skorunu belirledi. 0 – 2

Dk. 65 Hızlı gelişen Mesarya atağında Tacettin'in pasıyla topla buluşan Okan'ın şutunda kaleci İsmail topu köşeden kornere çeldi.

Dk.71 Yeniboğaziçi atağında Berkem'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Ahmet'in ortasında Turgut müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dk.79 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Enes'in ortasında Umar müsait pozisyonda kale içinde top üstten auta attı.

Dk.82 Mesarya atağında topla buluşan Lukman önünü açarak şutunu attı ancak kaleci İsmail bir kez daha topu kornere çeldi.

Dk. 90 Yeniboğaziçi atağında Mesarya ceza alanına yapılan ortada Fevzi topu kontrol etti ve vurmak üzereyken Yusuf'un itmesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Bu pozisyonda Yusuf sarı kart gördü ve çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Turgut'un vuruşunda kaleci Ercan gole izin vermedi. Maç böylece Yeniboğaziçi 0 - Mesarya 2 şeklinde tamamlandı.