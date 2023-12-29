Değirmenlik, doludizgin devam

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu
Hakemler: Mustafa Torun, Baran Marangoz, Nurhan Kutlugün
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Adil, Yasin (DK 90 Murat Ormancı), Halil, Cahit (DK 90+4 Cahit), Kağan, İlyas (DK 86 Ulaş), Semih (DK 90+3 Emirali), Kasım, Hüseyin Deynekli.
Ünimar MarAŞ: Umut, Ahmet Hellaç (DK 85 Arda), Emir, Serkan, Önder (DK 72 Hürol), Mehmet Ergun, Ahmet Kıyı (DK 52 Mehmet Can), Emre Karaciğer, İlhan, Can, Burak Karabacak.
Goller: DK 12 Kasım, DK 38 Hüseyin Deynekli, DK 90+1 Semih (Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Ligin ilk devresinin son haftasına lider giren M.Değirmenlik konuk ettiği U. Maraş karşısında sahadan 3 – 0 galip ayrılarak en yakın takipoçisiyle puan farkını 7’ye çıkardı.
5.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin uzak mesafeden vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
12.DK: Miracle Değirmenlik takımının kullandığı serbest vuruşta Cahit’in ceza alanı içerisine gönderdiği topu iyi takip eden Kasım takımını öne geçirdi.1-0
17.DK: Ünimar Maraş atağında Ahmet Kıyı’nın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.
19.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Sadıklar’ın uzak direğe vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
35.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın pasında Hüseyin Deynekli’nin vuruşunu kaleci Umut önledi.
38.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Adil’in son çizgiden ortasında arka direkte Hüseyin Deynekli farkı ikiye çıkardı.2-0
57.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın aşırtma vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
73.DK: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
90+1.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Sadıklar’ın ortasında arka direkte Semih maçın skorunu tayin etti.3-0
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.
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