Mesarya yeni yönetimini belirledi

Mesarya Spor Kulübü’nün dün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulunda yeni yönetim kurulu oluşturuldu, stadın ismi 'Paşaköy Hasan Onalt Stadı' olarak değiştirildi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Mesarya'da Mehmetali Topaloğlu’nun başkanlık görevinden ayrılması sonrasında Olağanüstü Genel Kurul dün yapıldı.

Gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu oluşturuldu, stadın ismi 'Paşaköy Hasan Onalt Stadı' olarak değiştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni oluşan Yönetim Kurulu'nun bugün yapacağı ilk toplantıda görev dağılımı yapılacak.

Mesarya Spor Kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüzün bugünkü olağanüstü genel kurulu çok güzel bir katılımla gerçekleştirilmiş olup yeni yönetim kurulumuz belirlenmiştir. Yapılan olağanüstü genel kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz şu şekilde belirlenmiştir:

Kaan Ertuğ, Çağrı Bayrak, Ergin Elsiz, Mehmetali Topaloğlu, Arif Özkıraç, Ercan Şengül, Hasan Erdoğdu, Recep Güt, Cemal İnönülü, Ümit Çağlıyan, Erdal Özata ve Cem Ulgar. Yedek üyeler ise: Sait Uzun, Okan Akarsu, Cuma Kıvılcım ve Cemal Direkçi. Yarın yeni yönetim kurulumuzun yapacağı ilk toplantıda görev dağılımı yapılacaktır. Bir diğer önemli gündem maddemiz olan stadımızın isim değişikliği de yapılan genel kurulda oylamaya sunulmuş ve stadımızın ismi Paşaköy Hasan Onalt Stadı olarak değiştirilmiştir."



