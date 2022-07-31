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Puma Kadınlar Ligi’nde 3. Hafta sonuçları

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Puma Kadınlar Ligi’nde 3. Hafta sonuçları
Küçük Kaymaklı-Desly Mağusa SA: 0 – 1
Yonpaş Dumlupınar-Vadili:   1 – 0
Merit Alsancak Yeşilova-Miracle Değirmenlik: 1- 0
China Bazaar Gençlik Gücü-Hamitköy: 1 - 0
 
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